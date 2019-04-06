Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda çıkışı ile dikkat çeken Aytemiz Alanyaspor konuk ettiği Bursaspor'u tek golle geçti: 1-0.

Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremedi ve devreye golsüz eşitlikle girildi. 2. yarının 69. dakikasında Ozan Tufan'ın vuruşunda top üst direkten döndü. 3 dakika sonra ev sahibi ekipte sahne alan formda golcü Papis Cisse takımını üstünlüğe taşıdı: 1-0.

88'de konuk ekip gole çok yaklaştı. Tunay Torun topu boş kaleye yerine dışarı atınca maç Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor puanın 37'ye yükseltti. Yeşil-beyazlı takım ise 28 puanda kaldı.