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’den ret cevabı

, Badou Ndiaye’yi 1 yıl daha kiralamak istiyor . Ancak kulübü, kiralama teklifine sıcak bakmıyor.

Stoke City’den ret cevabı
Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonu sona erecek Badou Ndiaye Stoke City'ye geri dönecek. 'nin Sarı-Kırmızılılar'ın, "Ndiaye'yi 1 yıl daha kiralayalım" teklifine ret cevabı verdiği öğrenildi. İngiliz medyasındaki haberlere göre Stoke City, tecrübeli oyuncu Ndiaye'yi 8 milyon Euro bedelle elden çıkarmayı planlıyor.

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