Stoke City’den ret cevabı

Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonu sona erecek Badou Ndiaye Stoke City'ye geri dönecek. Stoke City'nin Sarı-Kırmızılılar'ın, "Ndiaye'yi 1 yıl daha kiralayalım" teklifine ret cevabı verdiği öğrenildi. İngiliz medyasındaki haberlere göre Stoke City, tecrübeli oyuncu Ndiaye'yi 8 milyon Euro bedelle elden çıkarmayı planlıyor.
- Spor
- 05.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.