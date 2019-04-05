Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mbaye Diagne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saçma mesajlar görüyorum. Sokakta benim futboldan anlamadığımı düşünen bir sürü aptal insan var ama sezon sonunda ağızları kapanacak. Konuşmaya gerek yok, kendi kendilerine konuşuyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

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Bu açıklamalar sonrası Galatasaraylı yöneticiler ve Fatih Terim, Diagne'ye sosyal medya yasağı koydu ve ifadelerinde dikkatli olmasını istedi.

İSTATİSTİKLERE GÖRE SINIFTA KALDI

Kasımpaşa'da ortalama 81 dakikada bir gol atan (20 gol, 2 asist) Senegalli forvet, Galatasaray'da 2'si penaltıdan 3 kez ağları sarsarak ortalama 209 dakikada bir skora etki yaptı. Galatasaray'ın daha önceki forvetleri incelendiğinde ilk sekiz maçlar sonunda Diagne'nin başarısızlığı bir kez daha ortaya çıktı. Bu periyotta Nonda 6, Baros 7, Elmander 4, Umut Bulut 7, Burak Yılmaz 5 ve Eren Derdiyok 5 gol atıp bonservisine 10 milyon Euro ödenen Diagne'den daha çok katkı sağladı.