Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, gündemi sallayacak bir hamle için harekete geçti.
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında 22,5 milyon avroya Everton'a sattığı Cenk Tosun için temaslara başladı. Everton'ın beklentilere cevap veremeyen 27 yaşındaki golcü için tekliflere açık olduğunun öğrenilmesiyle harekete geçen sarı-lacivertliler hem İngiliz kulübüne hem de Cenk'e teklif sundu.
Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Tosun Paşa'nın da bu talebe sıcak baktığı öğrenildi.
DEVLER SAVAŞA HAZIR
Cenk harekatını bizzat Başkan Ali Koç'un yönettiği belirtilirken sarı-lacivertlilerin Everton'ın kiralamaya sıcak bakmaması halinde milli golcü için bonservis ödemeye hazır olduğu da gelen bilgiler arasında.
Bu sürece Beşiktaş'ın nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu. Zira Burak Yılmaz transferine rağmen golcü arayışını sürdüren siyah-beyazlı ekip de eski yıldızını yakından takip ediyor. Cenk'in Burak ile milli takımdaki uyumu da Beşiktaş'ın bu arzusunu körüklüyor.
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında 22,5 milyon avroya Everton'a sattığı Cenk Tosun için temaslara başladı. Everton'ın beklentilere cevap veremeyen 27 yaşındaki golcü için tekliflere açık olduğunun öğrenilmesiyle harekete geçen sarı-lacivertliler hem İngiliz kulübüne hem de Cenk'e teklif sundu.
Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Tosun Paşa'nın da bu talebe sıcak baktığı öğrenildi.
DEVLER SAVAŞA HAZIR
Cenk harekatını bizzat Başkan Ali Koç'un yönettiği belirtilirken sarı-lacivertlilerin Everton'ın kiralamaya sıcak bakmaması halinde milli golcü için bonservis ödemeye hazır olduğu da gelen bilgiler arasında.
Bu sürece Beşiktaş'ın nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu. Zira Burak Yılmaz transferine rağmen golcü arayışını sürdüren siyah-beyazlı ekip de eski yıldızını yakından takip ediyor. Cenk'in Burak ile milli takımdaki uyumu da Beşiktaş'ın bu arzusunu körüklüyor.
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