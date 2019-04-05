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  • 05.04.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 10:06

'den bombası

'nin hem Everton hem 'a teklif götürdüğü iddia edildi.

Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası
çalışmalarına şimdiden başlayan , gündemi sallayacak bir hamle için harekete geçti.

Fenerbahçe, 'ın geçen sezon devre arasında 22,5 milyon avroya Everton'a sattığı için temaslara başladı. Everton'ın beklentilere cevap veremeyen 27 yaşındaki golcü için tekliflere açık olduğunun öğrenilmesiyle harekete geçen sarı-lacivertliler hem İngiliz kulübüne hem de Cenk'e teklif sundu.

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği 'nın da bu talebe sıcak baktığı öğrenildi.

DEVLER SAVAŞA HAZIR
Cenk harekatını bizzat Başkan 'un yönettiği belirtilirken sarı-lacivertlilerin Everton'ın kiralamaya sıcak bakmaması halinde milli golcü için bonservis ödemeye hazır olduğu da gelen bilgiler arasında.

Bu sürece Beşiktaş'ın nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu. Zira transferine rağmen golcü arayışını sürdüren siyah-beyazlı ekip de eski yıldızını yakından takip ediyor. Cenk'in Burak ile milli takımdaki uyumu da Beşiktaş'ın bu arzusunu körüklüyor.

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