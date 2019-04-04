Galatasaray'da Mbaye Diagne, Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer edildi... Gol makinesi deniyordu ama Cimbom'a transferinden sonra makine durdu... Son oynanan Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken taraftar tarafından yuhalandı. Sarı-Kırmızılı oyuncu, Galatasaray'da psikolojik bir süreç yaşıyor. Gol atamadıkça da içine kapanıyor. Diagne, Galatasaray'dan önce şampiyonluğa oynamayan ya da taraftarı az olan takımlarda forma giydi.
- Spor
- 04.04.2019
- Gazete
Galatasaray’da eleştirilen Mbaye Diagne’ye teşhis kondu! Büyük takım sendromu...
Daha önce şampiyonluğa giden ya da taraftarı olan t-a kımlarda oynamayan Mbaye Diagne bunun zorluğunu çekiyor... Yeteri kadar gol atamaması buna bağlı ve psikolojik...
Galatasaray'da Mbaye Diagne, Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer edildi... Gol makinesi deniyordu ama Cimbom'a transferinden sonra makine durdu... Son oynanan Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken taraftar tarafından yuhalandı. Sarı-Kırmızılı oyuncu, Galatasaray'da psikolojik bir süreç yaşıyor. Gol atamadıkça da içine kapanıyor. Diagne, Galatasaray'dan önce şampiyonluğa oynamayan ya da taraftarı az olan takımlarda forma giydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.