Mbaye Diagne,büyük umutlarla transfer edildi... Gol makinesi deniyordu ama'a transferinden sonra makine durdu... Son oynananmaçında oyundan çıkarken taraftar tarafından yuhalandı. Sarı-Kırmızılı oyuncu, Galatasaray'da psikolojik bir süreç yaşıyor. Gol atamadıkça da içine kapanıyor., Galatasaray'dan önce şampiyonluğa oynamayan ya da taraftarı az olan takımlarda forma giydi.