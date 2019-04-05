Fener’den şok karartma!

Fenerbahçe'nin 4 yıl önce Çaykur Rizespor maçının dönüşünde Trabzon'da yaşanan silahlı saldırı olayını protestosu gündeme bomba gibi düştü. Dün Fenerbahçe'nin yayın organlarına ulaşmak isteyenler büyük bir şok yaşadı. Sabah saatlerinden itibaren Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarına, internet sitesine ve FB TV'ye ulaşılamadı. Ayrıca Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda bulunan Alex de Souza heykelinin de üstü örtüldü.
TARAFTAR DESTEK VERDİ
Protesto eylemi saat 17.00'ye kadar sürdü. 17.00 civarında sosyal medya hesapları aktif hale geldi. FB TV ise 19.07'de açıldı. Dün gerçekleştirilen protestoya Sarı-Lacivertli taraftarlar destek verdi. Sosyal medyadaki binlerce Fenerbahçe taraftarı, 4 Nisan ile ilgili paylaşım yaparak, faillerin bulunmasını istedi. 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe 5-1 kazandığı Rize maçı dönüşünde Trabzon Havaalına'na giderken silahlı saldırıya uğramış, otobüsün Ufuk Kıran başından yaralanmıştı.
TARAFTAR DESTEK VERDİ
Protesto eylemi saat 17.00'ye kadar sürdü. 17.00 civarında sosyal medya hesapları aktif hale geldi. FB TV ise 19.07'de açıldı. Dün gerçekleştirilen protestoya Sarı-Lacivertli taraftarlar destek verdi. Sosyal medyadaki binlerce Fenerbahçe taraftarı, 4 Nisan ile ilgili paylaşım yaparak, faillerin bulunmasını istedi. 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe 5-1 kazandığı Rize maçı dönüşünde Trabzon Havaalına'na giderken silahlı saldırıya uğramış, otobüsün Ufuk Kıran başından yaralanmıştı.
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