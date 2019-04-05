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Sarı-Lacivertli yöneticiler ’nın Nordsjaellland takımının kanat-forveti ’in i için düğmeye bastı

Fenerbahçe’den Skov Olsen atağı
F.Bahçe yeni sezon için stratejisini belirledi. Sarı-Lacivertli yönetim bir yandan yıldız isimleri takibe alırken diğer taraftan istikbal vaat eden genç yıldızları listesine aldı. 'nın Nordsjaelland takımının kanat forveti oynayan listenin başında.

İSTAKBALİ PARLAK
19 yaşındaki oyuncuyu başka isteyen kulüpler de var. Ancak F.Bahçe'nin gözden çıkardığı rakamın daha yüksek olduğu belirtiliyor.

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