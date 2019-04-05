Fenerbahçe’den Skov Olsen atağı

F.Bahçe yeni sezon için transfer stratejisini belirledi. Sarı-Lacivertli yönetim bir yandan yıldız isimleri takibe alırken diğer taraftan istikbal vaat eden genç yıldızları listesine aldı. Danimarka'nın Nordsjaelland takımının kanat forveti oynayan Skov Olsen listenin başında.
İSTAKBALİ PARLAK
19 yaşındaki oyuncuyu başka isteyen kulüpler de var. Ancak F.Bahçe'nin gözden çıkardığı rakamın daha yüksek olduğu belirtiliyor.
İSTAKBALİ PARLAK
19 yaşındaki oyuncuyu başka isteyen kulüpler de var. Ancak F.Bahçe'nin gözden çıkardığı rakamın daha yüksek olduğu belirtiliyor.
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