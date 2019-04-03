Osmanlı nihayet

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Osmanlıspor, deplasmanda Altınordu'nu 3-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Başkent ekibine 3 puanı getiren golleri 9. dakikada Magaye Gueye, 64. dakikada Lumanza ve 90+2. dakikada penaltıdan Burhan Eşer attı. Dün alınan diğer sonuçlar şöyle: Karabük-Adanaspor: 0-1, Gençlerbirliği-Boluspor: 1-1, İstanbulspor- Eskişehirspor: 2-1.