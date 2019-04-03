Galatasaray'a Luyindama şoku... Demokratik Kongolu stoper dün akşam Yeni Malatya maçında Guilherme'ye yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
DERBİ ÖNCESİ KRİZ!
Direkt kırmızı kart gördüğü için en az 2 maç ceza alması beklenen Luyindama için Tahkim'den indirim gelmezse Kongolu haftaya F.Bahçe maçında oynayamayacak.
DERBİ ÖNCESİ KRİZ!
Direkt kırmızı kart gördüğü için en az 2 maç ceza alması beklenen Luyindama için Tahkim'den indirim gelmezse Kongolu haftaya F.Bahçe maçında oynayamayacak.
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