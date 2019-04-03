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Luyindama şoku!

Yeni karşısında gören deneyimli savunmacı, F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Luyindama şoku!
Galatasaray'a Luyindama şoku... Demokratik Kongolu stoper dün akşam Yeni maçında Guilherme'ye yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.



DERBİ ÖNCESİ KRİZ!
Direkt gördüğü için en az 2 maç ceza alması beklenen Luyindama için Tahkim'den indirim gelmezse Kongolu haftaya F.Bahçe maçında oynayamayacak.

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