Beşiktaş başkan adaylarından Hürser Tekinoktay kongre öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Bu seçimin son 18 yılın en önemli seçimi olacağını söyleyen Tekinoktay, "Seçimi kazanma şansım yüzde 50'nin üzerinde. Beşiktaş seçmeni sandıklara gelirse sayın başkan tarihi fark yer. Mahkeme kayıtlarında aidatları topluca ödenen 1553 üye seçime topluca gelmiş. Dolayısıyla bunların içersinde hepsine Fikret Orman'a oy attıramazsınız. 10 bin üye sandığa gelirse sayın başkan tarihi bir fark yer. Biz açık ara kazanırız" dedi.
- Spor
- 03.04.2019
- Gazete
Fikret Orman tarihi fark yiyebilir
Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, “Beşiktaşlılar sandığa gelirse Orman tarihi fark yiyebilir”dedi.
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