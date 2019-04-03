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tarihi fark yiyebilir

Başkan Adayı , “lılar sandığa gelirse Orman tarihi fark yiyebilir”dedi.

Fikret Orman tarihi fark yiyebilir
Beşiktaş başkan adaylarından Hürser Tekinoktay kongre öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Bu in son 18 yılın en önemli seçimi olacağını söyleyen Tekinoktay, "Seçimi kazanma şansım yüzde 50'nin üzerinde. seçmeni sandıklara gelirse sayın başkan tarihi fark yer. Mahkeme kayıtlarında aidatları topluca ödenen 1553 üye seçime topluca gelmiş. Dolayısıyla bunların içersinde hepsine 'a oy attıramazsınız. 10 bin üye sandığa gelirse sayın başkan tarihi bir fark yer. Biz açık ara kazanırız" dedi.

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