Khabib Nurmagomedov, dünyaca ünlü McGregor'u kafes dövüşünde nakavt ederek adını dünyaya duyurmuştu. Rusya vatandaşı Müslüman sporcu, maçı kazanmasının ardından kafesten atlayarak İrlandalı'nın ekibine saldırmıştı. Maçın ardından Khabib, "Herkes benim kafesten atladığımı konuşuyor; ama dinime, aileme küfredenlerden kimse bahsetmiyor"açıklamasını yapmıştı.
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