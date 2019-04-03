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  • 03.04.2019 11:55
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 12:05

'dan 'un eşi hakkında ahlaksız sözler

Müslüman cu Khabi Nurmagomedov'a kaybettikten sonra emekliliğini açıklayan , kendisini nakavt eden Müslüman sporcu için ahlaksızca bir paylaşım yaptı. Yenilgiyi bir türlü hazmedemeyen İrlandalı McGregor, bu kez Khabib'i eşi üzerinden vurmaya çalıştı.

Khabib Nurmagomedov, dünyaca ünlü McGregor'u kafes dövüşünde nakavt ederek adını dünyaya duyurmuştu. Rusya vatandaşı Müslüman sporcu, maçı kazanmasının ardından kafesten atlayarak İrlandalı'nın ekibine saldırmıştı. Maçın ardından Khabib, "Herkes benim kafesten atladığımı konuşuyor; ama dinime, aileme küfredenlerden kimse bahsetmiyor"açıklamasını yapmıştı.

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