Beşiktaş yönetiminde gündemin ilk maddesi UEFA lisansı almak için gereken borçsuzluk kağıdı imzalarının tamamlanması… Başkan Fikret Orman ve kurmayları hummalı bir şekilde kaynak arayışını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde öncelikle yabancı futbolcuların geçmişe yönelik alacaklarının yarısını ödediklerini belirten siyah-beyazlı yöneticiler, kadro dışı olan ve uzun zamandır maaş alamadığını açıklayan Gökhan Töre'nin yanı sıra Tolga Zengin'in alacaklarını da hesaplarına yatırdı.

BU HAFTA TAMAMLANACAK

Borçsuzluk kağıtlarıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamayacaklarını belirten siyah-beyazlı yöneticiler, "Futbolcularımıza bu hafta ödeme yapacağız. Zaten önemli bir kısmını daha önce yatırmıştık.

UEFA ile ilgili de herhangi bir sorun yok. En kısa zamanda bu işlemleri gerçekleştirip, evraklarımızı teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere kaleci Karius, gecikme nedeniyle imza atmayacağını söylemiş ve FIFA'ya gideceğini belirtmişti.