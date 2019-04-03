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  • 03.04.2019 09:43
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 09:43

'ta ve 'in alacakları ödendi

’ta ‘borçsuzluk kağıdı’ için kaynak arayışları sürüyor. Önceliği yabancı futbolcular ile bırakılan ve ’e veren yönetim, “Bu hafta içerisinde tüm ödemeler bitecek. Sorun yok” mesajı verdi.

Beşiktaş'ta son dakika! Gökhan Töre...

yönetiminde gündemin ilk maddesi lisansı almak için gereken borçsuzluk kağıdı imzalarının tamamlanması… Başkan ve kurmayları hummalı bir şekilde kaynak arayışını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde öncelikle yabancı futbolcuların geçmişe yönelik alacaklarının yarısını ödediklerini belirten siyah-beyazlı yöneticiler, olan ve uzun zamandır maaş alamadığını açıklayan 'nin yanı sıra 'in alacaklarını da hesaplarına yatırdı.

BU HAFTA TAMAMLANACAK
Borçsuzluk kağıtlarıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamayacaklarını belirten siyah-beyazlı yöneticiler, "Futbolcularımıza bu hafta ödeme yapacağız. Zaten önemli bir kısmını daha önce yatırmıştık.

UEFA ile ilgili de herhangi bir sorun yok. En kısa zamanda bu işlemleri gerçekleştirip, evraklarımızı teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere kaleci Karius, gecikme nedeniyle imza atmayacağını söylemiş ve 'ya gideceğini belirtmişti.

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