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  • 03.04.2019 13:38
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 13:48

'ta deprem! Oyuncular idmana çıkmadı

'ta ödeme sıkıntısı basketbolu da vurdu. Siyah-beyazlı oyuncular bugünkü idmana katılmadı.

Beşiktaş'ta deprem! Oyuncular idmana çıkmadı

'ta ödeme sıkıntısı futbolun ardından basketbolu da vurdu.

Hürriyet'in haberine göre; Siyah beyazlı ekipte uzun zamandır maaş alamadığını açıklayan Gökhan Töre ile birlikte Tolga Zengin'in alacakları ödendi ancak maddi sıkıntılar bu kez de basketbolda baş gösterdi.

Beşiktaş Sompo Japan'ın bu sabahki idmanına oyuncuların katılmadığı öğrenildi. Uzun dönemdir maaşlarını alamayan siyah beyazlı oyuncular protesto amaçlı antrenmana çıkmadı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Siyah-beyazlı basketbolcular, daha önce Kasım ayında da maaş krizini protesto etmek için idmana çıkmamıştı.

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