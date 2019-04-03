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’nin gözü Ekuban’da!

’un parlayan yıldızına gösteren kulüpleri sezon sonunda teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Çizme’nin gözü Ekuban’da!
Trabzonspor'un sezon başında Leeds United'tan kiraladığı Caleb Ekuban'ın yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. İtalyan asıllı olan Ganalı forvete Çizme kulüpleri gösteriyor.

2-3 KULÜP TAKİPTE
Alınan bilgilere göre İtalyan kulüpleri, Ekuban'ı bir süredir canlı olarak izlettiriyor. Çizme basını 2-3 kulübün yakın takipte olduğunu ve sezon sonunda teklifi yapılacağını yazıyor.

FİYATI 10 MİLYON EURO
Trabzonspor, Haziran ayı başında 1 milyon Euro ödeyip Ekuban'ın bonservisini alacak. Yönetim, yıldızın fiyatını 10 milyon Euro olarak belirledi.

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