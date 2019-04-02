Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya geliyor. İi maçlı eliminasyon sistemi üzerinden oynanacak eşleşmenin ilk karşılaşmasında iki takım da galibiyet alarak avantaj yakalamak isteyecek. İki takım arasında 28 Ekim 2018 tarihinde Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan son karşılaşmadan Galatasaray 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı. Peki, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ayrıntıları...

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u evinde konuk edecek. 2 Nisan Salı günü saat 20.00'de başlayacak olan mücadele aSpor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narin yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Ali Şansalan görev alacak.

Galatasaray, çeyrek finaldeki rakibi Hatayspor'u 2-0 ve 4-2'lik skorlar sonucunda deplasman golü kuralı ile kupanın dışına iterken; Evkur Yeni Malatyaspor, rakibi Göztepe'yi ev sahibi takımların 1-0 kazandığı iki karşılaşmadan sonra penaltılar ile 5-4 geride bıraktı.

GALATASARAY İLE YENİ MALATYASPOR ARASINDAKİ MAÇLAR

28 EKİM 2018

Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 2 - 0

12 MAYIS 2018

Galatasaray - Yeni Malatyaspor: 2 - 0

17 ARALIK 2017

Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 2- 1