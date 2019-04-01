Slimani’yi istiyorlar!

Fenerbahçe'de bir türlü istenileni veremeyen İslam Slimani'ye sürpriz teklif... Leicester City'e geri dönmeye hazırlanan Islam Slimani'ye Yunanistan takımı Olympiakos talip oldu. Yunan ekibinin Slimani'yi kadrosuna katmak istediği ve yaz dönemi öncesi transfer listesine dahil ettiği yazıldı. Yunan basınındaki haberlere göre Olymipakos Teknik Direktörü Pedro Martins, yakından tanıdığı tecrübeli golcüyü transfer listesinde ilk sıraya yazdı.
- Spor
- 01.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.