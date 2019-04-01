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Slimani’yi istiyorlar!

Fener’de yokları oynayan Slimani’yi Yunan temsilcisi sezon sonunda etmek istiyor...

Slimani’yi istiyorlar!
Fenerbahçe'de bir türlü istenileni veremeyen İslam Slimani'ye sürpriz teklif... Leicester City'e geri dönmeye hazırlanan Islam Slimani'ye Yunanistan takımı talip oldu. Yunan ekibinin Slimani'yi kadrosuna katmak istediği ve yaz dönemi öncesi listesine dahil ettiği yazıldı. Yunan basınındaki haberlere göre Olymipakos Teknik Direktörü Pedro Martins, yakından tanıdığı tecrübeli golcüyü transfer listesinde ilk sıraya yazdı.

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