Beşiktaş'ta sezon sonu transfer çalışmaları sürerken transfer hedefleri de bir bir belli oluyor... Bu bağlamda Shinji Kagawa için Borussia Dortmund ile temasları sıklaştıran Siyah-Beyazlılar, Alman ekibinden olumlu yanıt aldı.

"KALMAK İSTİYORUM"

Japon yıldız, sezon sonunda bitecek kiralık sözleşmesinin ardından bonservisiyle Beşiktaş'ta kalmak istediğini bildirmişti... Kagawa, "Maçlara daha önce hiç görmediğim bir seyirci desteği altında çıkıyoruz. Beşiktaş taraftarı gerçekten de olağanüstü destek veriyor. Sezon sonundaki görüşmeler neler getirir bilinmez ama ben Beşiktaş'ta kalmayı tercih ederim" ifadesini kullandı.

ÖMER DE GELİYOR

Son dönemde forma şansı bulamayan milli stoper Ömer Toprak'ın da durumunu sordu. Lucien Favre ile yıldızı barışmayan ve bu sezon sadece 7 maçta forma giyebilen Ömer'i elden çıkarmak isteyen Dortmund'un teklife sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın 28 yaşındaki stoperin menajeriyle de bir araya geldiği aktarıldı.