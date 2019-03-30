Başkan Erdoğan, şampiyon sporcuları kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Uğur Aktaş ve Merve Çoban’a tebrik telgrafı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Uğur Aktaş ve Merve Çoban'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.