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  • 30.03.2019 22:33
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 22:33

Başkan Erdoğan, şampiyon sporcuları kutladı

Başkan , 54. Şampiyonası'nda kazanan Uğur Aktaş ve ’a tebrik telgrafı gönderdi.

Başkan Erdoğan, şampiyon sporcuları kutladı
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 54. Şampiyonası'nda kazanan Uğur Aktaş ve Merve Çoban'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

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