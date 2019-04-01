Klaas-Jan Huntelaar'dan flaş Galatasaray itirafı!

Bir dönem Real Madrid ve Milan gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde de forma giyen Hollandalı golcü Klaas-Jan Huntelaar'dan gündeme bomba gibi düşen bir transfer açıklaması geldi.

Şu anda Ajax forması giyen 35 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, söz konusu açıklamayı ülkesinde yayın yapan NOS televizyonunda katıldığı bir programda kamuoyuyla paylaştı.

'TÜRKİYE'DE OYNAYABİLİRDİM AMA...'

Hürriyet'in haberine göre kariyeriyle ilgili bir soru üzerine konuşan Huntelaar, "Bazen, seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz. Geçmişte Türkiye'de de oynayabilirdim ama bunu istemedim." sözlerini kullandı.

Huntelaar'ın bu sözleri, Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını şeklinde yorumlandı. Nitekim yıldız ismin adı, Schalke 04'te oynadığı dönemde Sarı Kırmızılılar ile anılıyordu.

Ünlü santrfor, 2016 yazında Schalke'de oynarken Hollanda basınına verdiği bir demeçte "Galatasaray'ın teklifiyle ilgilenmiyorum. Her sene olduğu gibi yine teklif yaptılar. Ancak şimdilik Schalke'de kalacağım." şeklinde konuşmuştu.