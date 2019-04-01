Devler, gençlerimizin peşinde... Romalı Cengiz Ünder, Sassuolo'daki Merih Demiral, Stuttgartlı Ozan Kabak gibi yetenekler yakından izleniyor...
- Spor
- 01.04.2019
- Gazete
Avrupa'nın dev kulüplerinden Türklere hücum
Cengiz Ünder, Merih Demiral, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Ozan Kabak gibi genç yıldızlarımız Avrupa’nın dev kulüplerinin transfer listesinde yer alıyor.
Devler, gençlerimizin peşinde... Romalı Cengiz Ünder, Sassuolo'daki Merih Demiral, Stuttgartlı Ozan Kabak gibi yetenekler yakından izleniyor...
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