Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde olan Galatasaray, çok kritik maçlar öncesinde yönetim krizi ile karşı karşıya kalmıştı. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi mali olarak ibra edilse de idari olarak ibra edilmeyince yönetim krizi patlak vermiş, yönetimin en kısa sürede seçim kararı alması istenmişti.
- Spor
- 01.04.2019
- Gazete
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