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20 avukatla 30 dava! Başkanı zamana karşı yarışıyor

Başkanı , idari olarak ibra edilmeyince hukuk savaşına karar verdi. Hukuk savaşı usulsüzlük üzerine olacak. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimin 20 avukatla 30 dava açacağı, ibra kararını makemede iptal ettirerek e gitmemeyi planladığı bildirildi.



Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde olan Galatasaray, çok kritik maçlar öncesinde yönetim krizi ile karşı karşıya kalmıştı. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi mali olarak ibra edilse de idari olarak ibra edilmeyince yönetim krizi patlak vermiş, yönetimin en kısa sürede seçim kararı alması istenmişti.

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