Miha Zajc’a ‘vur’ emri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ilk 11'e monte ettiği Miha Zajc'dan daha cesur kararlar vermesini ve uygun durumda şut çekmekten çekinmemesini istedi. Zajc ile özel olarak konuşan Yanal, "Milli takımda daha özgüvenli oynuyorsun. BurAda da aynısını istiyorum. Kattığın enerjiyi beğeniyorum. Ancak skor tehditi olmanı da istiyorum. Şut özelliğin var ve bunu kullanmanı istiyorum" dedi.