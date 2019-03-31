



Önümüzdeki yaz transfer sezonunun en hareketli takımı olması beklenen Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmiyor... Scout ekibinin defalarca izlediği ve teknik direktör Ersun Yanal'ın da onay verdiği 2 Danimarkalı yetenek için sportif direktör Damien Comolli düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler transfer için iki oyuncunun da kulüpleriyle temasa geçti.