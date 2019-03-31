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'de 'Skov' harekatı! Comolli 2 genç yetenek için devreye girdi

Kopenhag’ın 22 yaşındaki skorer kanat oyuncusu ile Nordsjaelland’ın 19 yaşındaki kanadı ’in kulüpleriyle temasa geçildi. Pazarlık olumlu sonuçlanırsa 2 genç yetenek çubuklu formayı giyecek.



Önümüzdeki yaz transfer sezonunun en hareketli takımı olması beklenen Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmiyor... Scout ekibinin defalarca izlediği ve teknik direktör Ersun Yanal'ın da onay verdiği 2 Danimarkalı yetenek için sportif direktör Damien Comolli düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler transfer için iki oyuncunun da kulüpleriyle temasa geçti.

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