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’nin yapı taşı inançtır

Başlatılacak olan bağış kampanyasıyla ilgili konuşan , “Bu camianın yapı taşı inançtır. Taraftarımız en büyük gücümüz” dedi.

Fenerbahçe’nin yapı taşı inançtır
Başkanı , bağış kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, "Bu camianın yapı taşı inançtır. Dünyanın dört bir yanında, her daim Fenerbahçe'nin yanında olan, bizden bir kıvılcım bekleyen, 'başkan bize düşen görevi bize bildirmen yeterli' diyen üyelerimiz var. Bu inanç en büyük gücümüz" dedi. Koç ayrıca kampanya için "Ben elimi taşın altına koyacağım ama camiamın da bu konuda desteğini de bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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