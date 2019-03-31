Fenerbahçe’nin yapı taşı inançtır

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bağış kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, "Bu camianın yapı taşı inançtır. Dünyanın dört bir yanında, her daim Fenerbahçe'nin yanında olan, bizden bir kıvılcım bekleyen, 'başkan bize düşen görevi bize bildirmen yeterli' diyen üyelerimiz var. Bu inanç en büyük gücümüz" dedi. Koç ayrıca kampanya için "Ben elimi taşın altına koyacağım ama camiamın da bu konuda desteğini de bekliyorum" ifadelerini kullandı.
- Spor
- 31.03.2019
- Gazete
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