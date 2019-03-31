Medel'in yerine Mensah gelecek

Gana basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Ülke basınının önde gelen gazeteleri Kayserispor'da forma giyen ve bonservisi İspanyol kulübü Atletico Madrid'de olan Bernard Mensah'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi. Haberde Başkan Fikret Orman'ın seçimi kazanması durumunda Medel'i göndererek Mensah'ı alacağı öne sürüldü.
ŞARTLAR ZORLANACAK
Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam edecek olan Mensah için Fikret Orman'ın tüm şartları zorlayacağı da haberde vurgulandı. Kayserispor'da bu sezon 26 maça çıkan Mensah fileleri 4 kez sarsarken gösterdiği başarılı performansla bir anda dikkatleri çekti. Ganalı yıldızın Medel'in yerine düşünüldüğü belirlendi.
BU SEZON 4 GOL KAYDETTİ
Kayserispor'da bu sezon oynadığı 26 maçta 4 gol kaydeden Ganalı yıldızın Medel'in yerine transfer olacağı iddia edildi. Bu transfer Orman seçimi kazanırsa gerçekleşecek.
ŞARTLAR ZORLANACAK
Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam edecek olan Mensah için Fikret Orman'ın tüm şartları zorlayacağı da haberde vurgulandı. Kayserispor'da bu sezon 26 maça çıkan Mensah fileleri 4 kez sarsarken gösterdiği başarılı performansla bir anda dikkatleri çekti. Ganalı yıldızın Medel'in yerine düşünüldüğü belirlendi.
BU SEZON 4 GOL KAYDETTİ
Kayserispor'da bu sezon oynadığı 26 maçta 4 gol kaydeden Ganalı yıldızın Medel'in yerine transfer olacağı iddia edildi. Bu transfer Orman seçimi kazanırsa gerçekleşecek.
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