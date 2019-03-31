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, için düğmeye bastı!

bu sezon 11 gol atan Vedat için düğmeye bastı. 'a alternatif bir golcü arayan , 'de karar kıldı. Kosovalı oyuncu için kulübüyle temasa geçilecek.



Beşiktaş'tan sürpriz atak... Yeni sezon için şimdiden kolları sıvayan Siyah- Beyazlı yönetim ekonomik açıdan kendisine külfet getirmeyecek transferlere yönelecek. Burak Yılmaz'ın alternatifi olacak bir golcü arayışlarını sürdüren yönetimin Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi'yi listesine aldığı öne sürüldü.

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