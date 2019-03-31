Beşiktaş'tan sürpriz atak... Yeni sezon için şimdiden kolları sıvayan Siyah- Beyazlı yönetim ekonomik açıdan kendisine külfet getirmeyecek transferlere yönelecek. Burak Yılmaz'ın alternatifi olacak bir golcü arayışlarını sürdüren yönetimin Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi'yi listesine aldığı öne sürüldü.
- Spor
- 31.03.2019
- Gazete
Beşiktaş, Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi için düğmeye bastı!
Beşiktaş bu sezon 11 gol atan Vedat için düğmeye bastı. Burak Yılmaz'a alternatif bir golcü arayan Kartal, Vedat Muriqi'de karar kıldı. Kosovalı oyuncu için Karadeniz kulübüyle temasa geçilecek.
Beşiktaş'tan sürpriz atak... Yeni sezon için şimdiden kolları sıvayan Siyah- Beyazlı yönetim ekonomik açıdan kendisine külfet getirmeyecek transferlere yönelecek. Burak Yılmaz'ın alternatifi olacak bir golcü arayışlarını sürdüren yönetimin Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi'yi listesine aldığı öne sürüldü.
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