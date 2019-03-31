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pilotu üzdü

, pilot takımı ’u Nwakaeme ve Koray’ın attığı gollerle yendi...

Fırtına pilotu üzdü
Trabzon, 3. Lig'deki pilot takımı ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. 'ndeki maçta 'nın gollerini 13. dakikada Nwakaeme, 47'de Koray Kılınç, 1461 'un golünü ise 77'de Furkan Tütüncü attı.

İDEAL 11'LE ÇIKTI
Trabzon sahaya Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, A.Parmak, Sosa, Yusuf, Olcay, A.Ömür ve Nwakaeme 11'iyle çıktı.

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