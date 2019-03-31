Fırtına pilotu üzdü

Trabzon, TFF 3. Lig'deki pilot takımı 1461 Trabzon ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki maçta Fırtına'nın gollerini 13. dakikada Nwakaeme, 47'de Koray Kılınç, 1461 Trabzon'un golünü ise 77'de Furkan Tütüncü attı.
İDEAL 11'LE ÇIKTI
Trabzon sahaya Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, A.Parmak, Sosa, Yusuf, Olcay, A.Ömür ve Nwakaeme 11'iyle çıktı.
İDEAL 11'LE ÇIKTI
Trabzon sahaya Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, A.Parmak, Sosa, Yusuf, Olcay, A.Ömür ve Nwakaeme 11'iyle çıktı.
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