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Başkanı Ağaoğlu, Leeds’ten kiralanan ve 1 milyon Eruo satın alma opsiyonu olan Ekuban için, “ maçından önce opsiyonu kullanacağız ” dedi.

Caleb Ekuban müjdesi
TRabzonspor Başkanı , A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu, taraftarlara müjdeyi verdi ve takımın yıldız ismi Caleb Ekuban'ın 1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacaklarını söyledi. Ekuban'dan çok memnun olduklarını söyleyen Ağaoğlu, "Caleb Ekuban'ın opsiyonunu Beşiktaş maçından önce kullanacağız. Leeds United opsiyonu kullanmayalım diye 10 milyon Pound verirse o zaman düşünürüz." ifadelerini kullandı.

YABANCI SAYISI DÜŞMELİ
Ahmet Ağaoğlu, yabancı sınırlaması hakkında ise "Yabancı oyuncu sayısının düşürülmesini istiyoruz. Dört kulüp daha bunu istiyor. Diğer kulüplerin görüşüne saygılıyız ama biz zaten kulüp olarak kademeli bir şekilde yabancı sayımızı düşüreceğiz. Sınırsız yabancı da olsa bunu haksız rekabet olarak görmeyiz. FIFA'daki bütün dosyalarımız yabancı oyuncularla ilgili" diye konuştu.

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