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'nın dev kulüpleri sponsor ve forma gelirlerinde bize tur attırdı

’nın forma tedarik geliri yıllık 105 milyon Euro... ’ın ise 7.7 millyon Euro... Sponsorlukta ise M.United 71.1 milyon Euro ile zirvede. yılda 5.5 milyon Euro kazanıyor.



Avrupa'nın dev kulüpleri, yaptıkları forma tedarik ve sponsorluk anlaşmalarıyla kulüplerimize fark atmış durumda. Avrupa'yı domine eden kulüpler, gelirlerini her geçen gün artırırken kulüplerimizle olan ara da açılmış oluyor. Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Manchester City gibi kulüpler yaptıkları anlaşmalarla milyon Euro'lar kazanıyor.

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