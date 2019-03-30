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  • 30.03.2019 13:06
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 13:06

yarı final maçlarının hakemleri belli oldu

Bu hafta salı ve çarşamba günü oynanacak olan yarı final ilk maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2 ve 3 Nisan'da oynanacak yarı final ilk maçlarının hakemlerini resmi internet sitesinden duyurdu. Buna göre; 2 Nisan'daki Galatasaray-Yeni Malatya müsabasını Halil Umut Meler, Ümraniyespor-Akhisarspor maçını ise Abdulkadir Bitige yönetecek.

Müsabaka programları şu şekilde;

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