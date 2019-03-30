Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası 2 ve 3 Nisan'da oynanacak yarı final ilk maçlarının hakemlerini resmi internet sitesinden duyurdu. Buna göre; 2 Nisan'daki Galatasaray-Yeni Malatyaspor müsabasını Halil Umut Meler, Ümraniyespor-Akhisarspor maçını ise Abdulkadir Bitige yönetecek.

Müsabaka programları şu şekilde;

