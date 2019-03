Abdullah Avcı gelişmesi! Beşiktaş...

Gündemin ilk sırasında ise bilindiği gibi Başakşehir ile şampiyonluk yürüyüşüne devam eden Abdullah Avcı'nın adı yazıyor. Buna göre Beşiktaş, aracılar vasıtasıyla tam 2 kez Avcı'nın kapısını çaldı ve görüşmek istedi.

NAZİKÇE GERİ ÇEVİRDİ

Ancak ekibinin ligdeki konumunu dikkate alan Avcı, gelen teklifleri nazik bir şekilde geri çevirdi. Süper Lig'in liderinin başarılı teknik adamı, yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde ise bu süreç ile görüşlerini paylaştı. Şu an için sadece şampiyonluk mücadelesine konsantre olduğunun ve başka bir şey düşünemeyeceğinin altını önemle çizen Abdullah Avcı, özetle şu cümleleri kurdu:

'PARALAR ZAMANINDA YATIYOR'

"Gelen her teklif ya da benimle çalışma düşüncesi elbette gurur verici. Ancak şu an için tek düşüncem bu sezon içinde bulunduğumuz yarış. Şampiyon olmayı ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi çok istiyorum. O atmosferi görmek, neler yapabileceğimizi hep birlikte test etmek en büyük arzum. Çünkü bu takımı ben kurdum ve böyle bir arenada olmak en doğal hakkım. Ayrıca Başakşehir'de her şey ideal bir kulüp düzeninde işliyor, paralar zamanında yatıyor, en deneyimlisinden en gencine uyum içerisindeyiz."