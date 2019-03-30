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  • 30.03.2019 14:55
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 14:55

'ın kalecisi Karius'a talip oldu

Sezon başında Liverpool'dan kiralanan ve yediği hatalı goller nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Karius'a ülkesinden talip oldu. Geçtiğimiz günlerde basına düşen de Olympiakos'un da yıldız kaleciyi istediği iddia edilmişti.

Karius'a sürpriz talip

'ın sezon başında Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci , performansı ile bekleneni veremedi.

Son olarak teknik direktör Şenol Güneş'in ''Tolga müsait olsa onu oynatırdım.''sözlerinin ardından üstü çizilen ve Liverpool'un da geri almak istemediği Karius için Almanya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Alman basınının haberine göre; Olympiakos'un ardından Bundesliga'nın takımı da Alman kaleciye talip oldu.

''KARIUS İÇİN 2. YENİ BAŞLANGIÇ''
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un Real Madrid'e 3-1 yenildiği maçta 2 hatalı gol yiyen ve İngiliz basınının sert eleştirilerine maruz kalan Karius, 'yeni bir başlangıç' için Beşiktaş'a geldiğini belirtmişti.

Alman basını ise Beşiktaş'ta da eleştirilerden kurtulamayan Karius'un '2. yeni başlangıç' için sezon sonunda takım değiştireceğini kaydetti. Bu sezon Beşiktaş ile Süper Lig'de 22 maça çıkan Karius, kalesinde 27 gol görürken 6 maçta kalesini gole kapamıştı.

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