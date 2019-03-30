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  • 30.03.2019 19:53
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 19:53

Kayserispor'da sakatlandı

'in 27. haftasında deplasmanına konuk olacak 'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın Ganalı yıldızı , ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

Kayserispor'da sakatlık şoku!
Spor Toto 'in 27. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sivasspor maçı provasını ile hazırlık maçı oynayarak gerçekleştiren sarı-kırmızılı takımda Ganalı futbolcu sakatlandı. Geldiği günden bu yana rakip takımlardan çok sakatlıklar ile mücadele veren Asamoah Gyan, ikili mücadelenin olmadığı bir pozisyonda sakatlandı.



Müsabakanın 53. dakikasında gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda şutunu atan ve sonrasında yerde kalan Asamoah Gyan, ayağa kalkamadı.

Tekrar oyuna dahil olamayan Asamoah Gyan, sağlık ekibinin yaptığı kontrol sonrası maça devam edemedi.

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