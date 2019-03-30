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, 'yı elden çıkararak e kaynak yaratacak

Ekonomik sıkıntı çeken , Hırvat stoper ’yı elden çıkartarak önümüzdeki sezon için e kaynak yaratacak...



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ay sonuna kadar yapılacak ödemeler için nakit arayışına devam ederken gelecek sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Siyah-Beyazlılar, FFP anlamında sıkıntı çekmemek için yeni bir formül buldu. Kartal, Hırvat stoper Domagoj Vida'yı elden çıkartarak yeni yıldızlar transfer etmeyi planlıyor.

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