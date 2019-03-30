Bakan Kasapoğlu’ndan Balıkesir’e müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı Gümüşçeşme Mitingi'nde Balıkesirspor ve taraftarlarına stat yenileme müjdesi verdi. Bakan Kasapoğlu, "Yücel başkanımla birlikte Balıkesir Atatürk Stadı'nı daha modern bir hale getireceğiz. Stadın tüm eksiklerini gidereceğiz" ifadesini kullandı.
- Spor
- 30.03.2019
- Gazete
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