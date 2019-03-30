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Bakan Kasapoğlu’ndan Balıkesir’e müjde
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı Gümüşçeşme Mitingi'nde Balıkesirspor ve taraftarlarına stat yenileme müjdesi verdi. , "Yücel başkanımla birlikte Balıkesir Atatürk Stadı'nı daha modern bir hale getireceğiz. Stadın tüm eksiklerini gidereceğiz" ifadesini kullandı.

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