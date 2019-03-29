Galatasaray Kulübü 75 milyon TL'lik zorunlu ödemeyi gerçekleştirdiği duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşullar yerine getirilmiştir"

Galatasaray, 31 Mart tarihine kadar yapılması gereken zorunlu ödemenin yerine getirildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 tarihine kadar ödenmesi zorunlu 75 milyon TL ödenerek; 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa ve Ulusal Kupalara katılım için şart olan borçsuzluk belgesiyle, UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşullar yerine getirilmiştir" denildi.



