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  • 29.03.2019 18:13
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 18:15

resmen duyurdu! 75 milyon TL ödendi...

ekibi , ile ilgili resmi üzerinden bir açıklama yaptı. Sarı kırmızılı ekip, 2019 tarihine kadar ödenmesi gereken 75 milyon TL'nin ödenerek UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşulların yerine getirildiğini açıkladı.

Galatasaray resmen duyurdu! UEFA...

Galatasaray Kulübü 75 milyon TL'lik zorunlu ödemeyi gerçekleştirdiği duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

" için gerekli koşullar yerine getirilmiştir"

, tarihine kadar yapılması gereken zorunlu ödemenin yerine getirildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi nden yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 tarihine kadar ödenmesi zorunlu 75 milyon TL ödenerek; 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa ve Ulusal Kupalara katılım için şart olan borçsuzluk belgesiyle, UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşullar yerine getirilmiştir" denildi.

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