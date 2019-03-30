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, Fener’e 5 eksikle hazırlandı

Ankaragücü, Fener’e 5 eksikle hazırlandı
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek olan Ankaragücü'nde zorlu maçır hazırlıkları sürüyor... İdmana sakat oyuncular Dja Djedje, Kitsiou ve Moke'nın yanı sıra Mali Milli Takımı'ndan dönmeyen Sacko katılmadı. Jamaikalı golcü Orgill de fizyoterapist eşliğinde salonda takımdan ayrı çalıştı.

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