Süper Lig'in en değerlisi Victor Moses Dünyaca ünlü futbol sitesi Moses’in bonservis bedelini 14 milyon Euro gösterdi. Nijeryalı, Süper Lig’in en değerli oyuncusu oldu.

Dünyaca ünlü futbol sitesi Transfermarkt, Fenerbahçe'li futbolcu Victor Moses'in piyasa değerini güncelledi. Fenerbahçe'ye devre arasında kiralık olarak transfer olan Moses'in değeri 18 milyon Euro'dan 14 milyon Euro'ya düşse de, Nijeryalı oyuncu Süper Lig'in en değerli ismi olma unvanını korudu.



TOLGAY ZİRVEDE

Ciddi bir düşüş yaşayan İslam Slimani'nin değerinin 10 milyon Euro olması da dikkat çeken bir unsur oldu. Fenerbahçe'deki en değerli yerli oyuncu ise devre arasında takıma katılan Tolgay Arslan oldu. Tolgay'ın piyasa değeri 3 milyon 750 bin Euro olarak göserildi.



​FENERBAHÇE TAPUSUNU İSTİYOR

Fenerbahçe 1.5 yıllığına kiraladığı Moses'in bonservisi için Chelsea'nin kapısını çaldığı ve teklifte bulunduğu da gelen haberler arasında.