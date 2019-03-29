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  • 29.03.2019 14:46
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 14:46

'da Diagne şoku

Ziraat Türkiye Kupası'nda Evkur Yenimalatya ile yarı finalde karşılaşacak olan hazırlıklarını sürdürdü. Ülkesi Senegal'in maçında sakatlanan Diagne'nin yapılan kontrollerde sağ omuz ekleminde bağ hasarı ve çıkık tespit edildiği açıklandı.

Galatasaray'da Diagne şoku

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların koordinasyon, sürat ve ısınma hareketleri yaptığı bildirildi. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde çift kale dayanıklılık çalışması yapıldığı belirtildi.

DIAGNE ŞOKU!
Senegal Milli Takımı'nın Mali ile yaptığı maçta sakatlanan 'nin yapılan tetkiklerinde sağ omuz ekleminde bağ hasarı ve çıkık tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

Milli takım kamplarından dönen oyunculardan Fernando Muslera'nın kaleci antrenörleri eşliğinde çalıştığı, Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru'nun ise adaptasyon çalışması yaptığı duyuruldu.

MITROGLOU DA SAKAT...
Kostas Mitroglou'nun tedavisinin ardından salonda çalıştığı, Yuto Nagatomo'nun ise fizyoterapistler eşliğinde koşulara devam ettiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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