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ödülü ’in oldu

Yılın Sporcusu ödülü Ramil Guliyev’in oldu
Bu yıl 65.'si düzenlenen Gillette Milliyet Ödülleri, törenle sahiplerini buldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıkladığı "Yılın Sporcusu" ödülü, milli atlet 'in oldu. Guliyev'e ödülünü Bakan Kasapoğlu verdi. "Yılın Takımı" ödülünü ise VakıfBank Takımı kazandı.


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