Yılın Sporcusu ödülü Ramil Guliyev’in oldu

Bu yıl 65.'si düzenlenen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri, törenle sahiplerini buldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıkladığı "Yılın Sporcusu" ödülü, milli atlet Ramil Guliyev'in oldu. Guliyev'e ödülünü Bakan Kasapoğlu verdi. "Yılın Takımı" ödülünü ise VakıfBank Kadın Voleybol Takımı kazandı.
- Spor
- 28.03.2019
- Gazete
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