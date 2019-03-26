Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray bombaları patlatıyor... Beşiktaş'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Gökhan Töre ile her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçeli Şener Özbayraklı'yı da bitirdi. Daha önce milli futbolcu ile prensipte el sıkışan yönetim, üç yıllık ön sözleşme yaparak mutlu sona ulaştı.
- Spor
- 26.03.2019
- Gazete
Şener Özbayraklı Galatasaray ile üç yıllık ön anlaşma imzaladı
TAKVİM’in 6 Şubat 2019 tarihinde duyurduğu transfer gerçekleşti. Galatasaray yönetimi sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu ile üç yıllık ön anlaşma imzaladı...
Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray bombaları patlatıyor... Beşiktaş'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Gökhan Töre ile her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçeli Şener Özbayraklı'yı da bitirdi. Daha önce milli futbolcu ile prensipte el sıkışan yönetim, üç yıllık ön sözleşme yaparak mutlu sona ulaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.