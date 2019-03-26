sezonun transfer çalışmalarına başlayanbombaları patlatıyor...'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olanile her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar,'yı da bitirdi. Daha önce milli futbolcu ile prensipte el sıkışan yönetim,yaparak mutlu sona ulaştı.