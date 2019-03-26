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  • 26.03.2019 13:12
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 13:23

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı duyurdu! Başkan Erdoğan'dan 'a müjde

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 Elemeleri 2.maçında Moldova'yı, Eskişehir'de konuk etti. Şenol Güneş ile yeni bir yapılanma döneminde giren Milli Takım Moldova'yı 4-0 yendi. A Milli Takımımızın sahadan galip ayrıldığı maçı, Cumhurbaşkanı tribünlerden izledi. Başkan Erdoğan maç sonrası 'a verdiği müjdeyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Twitter hesabından duyurdu.

Başkan Erdoğan'dan Eskişehirspor'a müjde!

Cumhurbaşkanı , A Milli Futbol Takımımızın Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 malup ettiği maçı tribünden takip etti. Başkan Erdoğan, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda milli maç için kurulan dijital panoların kalmasını isteyen taraftarlarını da kırmadı.

YENİ REKLAM PANOLARI KURULACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın Eskişehirsporlu taraftarlarının dijital reklam panolarının kalması yönündeki isteklerini kırmadığını ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na yeni reklam panolarının kurulmasının talimatını verdiğini açıkladı.

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