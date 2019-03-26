Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızın Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 malup ettiği maçı tribünden takip etti. Başkan Erdoğan, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda milli maç için kurulan dijital panoların kalmasını isteyen Eskişehirspor taraftarlarını da kırmadı.

YENİ REKLAM PANOLARI KURULACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın Eskişehirsporlu taraftarlarının dijital reklam panolarının kalması yönündeki isteklerini kırmadığını ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na yeni reklam panolarının kurulmasının talimatını verdiğini açıkladı.

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