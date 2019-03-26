Derneği'ninaçılışına katıldı.Burada A'dan Z'ye açıklamalardabulunanveileilgili soruya, "Her ikisinide çok seviyoruz.Sözleşmeleri uzayacak.Şu ana kadar onlardanmemnunuz. Her hangibir sıkıntı yok. Önümüzdekisezon kadromuzdaralacak" dedi.