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Başkanı iki yıldıza yeşil ışık yaktı! Kagawa & Adem'le yola devam

, Kagawa ve ’le ilgili olarak, “Sözleşmelerini uzatacağız” dedi. Başkanı Atiba'yla ilgili olarak da, "Ailemizin bir parçası. Seneye teknik kadromuzda yer alacak" diye konuştu.



Fikret Orman Beşiktaş Bahçeşehir Derneği'nin açılışına katıldı. Burada A'dan Z'ye açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Adem Ljajic ve Kagawa ile ilgili soruya, "Her ikisini de çok seviyoruz. Sözleşmeleri uzayacak. Şu ana kadar onlardan memnunuz. Her hangi bir sıkıntı yok. Önümüzdeki sezon kadromuz daralacak" dedi.

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