Galatasaray'a bir kötü haber daha! Mitroglou'nun ardından Digane de sakatlandı Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray'a Mitroglou'nun ardından bir kötü haber de Diagne'den geldi.

Galatasaray'da Mitroglou'nun ardından Diagne de milli takım maçında sakatlandı. Senegal ile Mali arasında oynanan karşılaşmada 11'de başlayan Mbaye Diagne, sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen golcü yıldız, sedyeyle sahayı terk etti.



Senegal'de Diagne'nin yerine Moussa Konate oyuna girdi. Yıldız ismin sakatlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Galatasaray'ın Yunan futbolcusu Konstantinos Mitroglou da ülkesinin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Liechtenstein ile oynadığı milli maçta sakatlanmıştı. TÜM MANŞETLER