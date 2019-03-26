Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Avrupa 2.’si oldu!

CEV Kupası Finali'nde Trentino Itas'a sahasında iki set veren Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, mücadeleyi altın sete taşıyamayınca, Avrupa 2.'si oldu.

MAÇTAN NOTLAR

Karşılaşmanın oynandığı Burhan Felek Voleybol Salonu'nu dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Taraftarların hazırladığı koreografide Galatasaray'ın futbol, erkek ve kadın basketbol branşlarında kazandığı Avrupa kupaları gösterildi.

MUSTAFA CENGİZ DE İZLEDİ

Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de salonda takip etti.

Kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve bazı yönetim kurulu üyeleri de müsabakayı protokol tribününde izledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da maçı takip edenler arasında yer aldı.

TARAFTARDAN CENGİZ'E DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, kulübün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında idari yönden ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine destek verdi.

Tribünlere üzerinde "Seçimle gelen seçimle gider. Nerede kaldı fikriniz, nerede kaldı vicdanınız?" ifadelerinin bulunduğu pankartlar asan taraftarlar, "O koltuk tapulu malınız değil, Cim Bom Bom halkındır lisenin değil. Mekteb-i Sultani onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur." şeklinde tezahürat yaptı.