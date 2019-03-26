Galatasaray, Avrupa CEV Kupası final maçında Burhan Felek'te konuk ettiği Trentino maçına, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi koreografi şovlarıyla takımlarına destek olan Galatasaraylı taraftarlar, cumartesi günü yapılan genel kurulda çıkan ibrasızlık kararına toplu olarak tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi "Afişe, pankarta engel olsan da, durduramazsın bizi polis zoruyla. O koltuk tapulu malınız değil, Cim Bom Bom halkındır, lisenin değil" tempoları tuttu.
Galatasaray taraftarından ‘Lise’ tepkisi! “Cim Bom Bom halkındır, lisenin değil”
Galatasaray taraftarı, CEV final maçı öncesi tribünlerde “Cim Bom Bom halkındır, lisenin değil” tezahüratları yaparak, genel kuruldan çıkan ibrasızlık kararına toplu olarak tepki verdi.
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