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  • 26.03.2019 21:21
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 21:21

taraftarından ‘Lise’ tepkisi! “ Bom halkındır, lisenin değil”

taraftarı, CEV final maçı öncesi tribünlerde “ Bom halkındır, lisenin değil” tezahüratları yaparak, genel kuruldan çıkan ibrasızlık kararına toplu olarak tepki verdi.

Galatasaray taraftarından ‘Lise’ tepkisi!

, Avrupa CEV Kupası final maçında Burhan Felek'te konuk ettiği Trentino maçına, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi koreografi şovlarıyla takımlarına destek olan Galatasaraylı taraftarlar, cumartesi günü yapılan genel kurulda çıkan ibrasızlık kararına toplu olarak tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi "Afişe, pankarta engel olsan da, durduramazsın bizi polis zoruyla. O koltuk tapulu malınız değil, Bom halkındır, lisenin değil" tempoları tuttu.

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