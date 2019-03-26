Yunanistan'ın EURO 2020 elemelerinde Liechtenstein ile oynadığı karşılaşmanın 23'üncü dakikasında sakatlanan Kostas Mitroglou, oyundan çıkarak yerini Anastasios Donis'e bırakmıştı.

Galatasaray'ın devre arasında Olimpik Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiraladığı 31 yaşındaki golcü futbolcudan kötü haber geldi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, golcü futbolcusu için, "Mitroglou'nun yapılan MR incelemesinde alt arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı." açıklamasını yaptı.