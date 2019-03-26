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  • 26.03.2019 15:10
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 15:29

'a 'dan kötü haber

Yunanistan'ın EURO 2020 elemelerinde Liechtenstein ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Kostas 'dan kötü haber geldi. , Mitroglou'nun alt arka adele grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'a golcüsünden kötü haber!

Yunanistan'ın EURO 2020 elemelerinde Liechtenstein ile oynadığı karşılaşmanın 23'üncü dakikasında sakatlanan Kostas , oyundan çıkarak yerini Anastasios Donis'e bırakmıştı.

'ın devre arasında Olimpik Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiraladığı 31 yaşındaki golcü futbolcudan kötü haber geldi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, golcü futbolcusu için, "Mitroglou'nun yapılan MR incelemesinde alt arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı." açıklamasını yaptı.

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