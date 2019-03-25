Nuri Şahin'den Türkiye'ye müjde!

Werder Bremen forması giyen milli futbolcumuz Nuri Şahin, Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild'e verdiği röportajda flaş açıklamalarda bulundu.

30 yaşındaki yıldız isim, gazeteyle gerçekleştirdiği söyleşide Türkiye'de önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi düşündüğü bir projeyi kamuoyuyla paylaştı.



Geçtiğimiz yaz Borussia Dortmund'dan takım arkadaşı olan Neven Subotic'in Etiyopya'da çocuklar için oluşturduğu fona yardımda bulunan Nuri, kısa süre içinde Türkiye'de bir futbol akademisi açacağının müjdesini verdi.



HAYAT OYUNUNU KAZAN

Milli futbolcu, "Hayat oyununu kazan!" sloganıyla çalışmaya başlayacak olan akademi hakkında şunları söyledi:

"Akademide bir beslenme uzmanı, ebeveynler, öğretmenler, tüm dünyadan antrenörler ve medya sınıfları olacak. Tüm alanları kapsayacak bir oluşum için çalışıyoruz."



ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE BESLENMESİNİ SAĞLAMAK

"Eğer akademimizde yetişen bir çocuk, ileride profesyonel futbolcu olursa ne âlâ! Ancak önceliğimiz çocukların sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlamak olacak."

"Aileler; çocukları için eğitime, yabancı dile ve beslenmeye çok önem vermeliler. Eğer bu proje, başarıya ulaşırsa biz ve her şeyden önce çocuklar kazanmış olacak."