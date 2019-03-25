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  • 25.03.2019 17:18
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 17:53

'da şoku

A 'ın kaptanlığını yapan tecrübeli futbolcu 'nun bu akşam Moldova ile yapılacak maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği öğrenildi.

Milli Takım'da sakatlık şoku

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci hafta maçında Türkiye, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Moldova'yı konuk edecek. 25 Mart Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Ukrayna Futbol Federasyonundan Serhiy Boiko yönetecek. Karşılaşma ayrıca takvim.com.tr üzerinden de takip edilebilecek.

EMRE BELÖZOĞLU ŞOKU
Yayıncı kuruluşun geçtiği bilgiye göre; A 'ın tecrübeli futbolcusu 'nun sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

OZAN KABAK'A MİLLİ TAKIM KAMPINDA SÜRPRİZ TOPLANTI
A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Ozan Kabak'ın 19. yaş günü, millilerin kampında kutlandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Eskişehir'de bu akşam 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Moldova'yla karşılaşacak ay-yıldızlı ekipte, Ozan'ın doğum günü, kamp yapılan otelde düzenlenen organizasyonla kutlandı.

Ozan, doğum günü için hazırlanan pastayı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'le beraber kesti.

Milli futbolcu daha sonra teknik heyet ve takım arkadaşlarının doğum günü tebriklerini kabul etti.

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