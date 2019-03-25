EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci hafta maçında Türkiye, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Moldova'yı konuk edecek. 25 Mart Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Ukrayna Futbol Federasyonundan Serhiy Boiko yönetecek. Karşılaşma ayrıca takvim.com.tr üzerinden de takip edilebilecek.

EMRE BELÖZOĞLU ŞOKU

Yayıncı kuruluşun geçtiği bilgiye göre; A Milli Takım'ın tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu'nun sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

OZAN KABAK'A MİLLİ TAKIM KAMPINDA SÜRPRİZ TOPLANTI

A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Ozan Kabak'ın 19. yaş günü, millilerin kampında kutlandı.



Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Eskişehir'de bu akşam 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Moldova'yla karşılaşacak ay-yıldızlı ekipte, Ozan'ın doğum günü, kamp yapılan otelde düzenlenen organizasyonla kutlandı.



Ozan, doğum günü için hazırlanan pastayı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'le beraber kesti.

Milli futbolcu daha sonra teknik heyet ve takım arkadaşlarının doğum günü tebriklerini kabul etti.