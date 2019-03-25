Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliği'nin Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan 'Demir Yumruk' lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, unvan maçı için önceki gece ülkemizi yine gururlandırdı. Altay, Almanya'nın Ludswigsburg kentindeki maçta Finlandiyalı rakibi Janne Forsman'ı nakavtla yendi. Türk kızı Deniz Batınlı da Avrupa şampiyonu oldu.
- Spor
- 25.03.2019
- Gazete
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