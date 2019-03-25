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’ lakaplı Türk sporcu , unvan maçı için ülkemizi yine gururlandırdı

Demir yumruk
Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliği'nin , ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan '' lakaplı Türk sporcu , unvan maçı için önceki gece ülkemizi yine gururlandırdı. Altay, Almanya'nın Ludswigsburg kentindeki maçta Finlandiyalı rakibi Janne Forsman'ı nakavtla yendi. Türk kızı Deniz Batınlı da Avrupa şampiyonu oldu.

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